Sieglos-Serie mit Europa-Gala gestoppt: Leverkusen schlägt Betis Sevilla und hat K.o.-Phase vor Augen

Mit einer Europa-Gala vor knapp über 15.000 Zuschauern in der BayArena hat Bayer Leverkusen seine fünf Pflichtspiele andauernde Sieglos-Serie gestoppt. Gegen Betis Sevilla gewann die Werkself in der Europa League dank der Treffer von Moussa Diaby (42. und 52. Minute), Florian Wirtz (86.) und Nadiem Amiri (90.) deutlich mit 4:0 (1:0). In der Nachspielzeit sahen Bayer-Profi Kerem Demirbay und Gästespieler Nabil Fekir (beide 90.+3) jeweils die Rote Karte. Durch den Sieg hat Bayer beste Chancen, als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale des Europacups einzuziehen. Der Bundesliga-Vierte bleibt nach vier Spieltagen mit nun zehn Punkten Tabellenführer der EL-Gruppe G vor Sevilla (7) und Celtic Glasgow (6). Anzeige

Bei den Leverkusenern stand der zuletzt angeschlagene Mittelstürmer Lucas Alario zwar im Kader, begann jedoch auf der Bank. Der Argentinier war wegen muskulärer Probleme bis zum Schluss fraglich gewesen. Leverkusen-Coach Gerardo Seoane nahm in seiner verletzungsgebeutelten Mannschaft im Vergleich zur 0:2-Niederlage zuletzt in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg drei Änderungen vor. Neben Diaby, der in der Liga gesperrt war, rückten auch Robert Andrich und Paulinho neu in die Startelf der Rheinländer.

Und die Umstellungen fruchteten: Leverkusen zeigte sich anders als zuletzt beim Pokal-Aus gegen den Karlsruher SC oder in der Liga äußerst spielfreudig und bestimmte das Spiel. Bereits nach 20 Minuten hätte Bayer führen müssen, Amine Adli scheiterte nach Doppelpass mit Andrich an Ex-BVB-Profi Marc Bartra, der den Schuss des Bayer-Youngsters kurz vor der Torlinie per Grätsche klärte. Auch die zweite gefährliche Offensivaktion der Seoane-Elf brachte keinen Ertrag: Nach Steilpass von Diaby im Strafraum stand Jeremie Frimpong im Abseits. Sein daraus resultierender Treffer (24.) zählte nicht. Um ein Haar wäre die Werkself wenig später unverdient in Rückstand geraten. Nach einem Andrich-Ballverlust kombinierten sich die Spanier vor das Tor von Keeper Lukas Hradecky, der einen Schuss von Nabil Fekir um den Pfosten lenkte (35.).