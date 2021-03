Siegreiche Revanche: IceFighters Leipzig gewinnen in Rostock

Rostock. Am Dienstagabend haben sich die Exa IceFighters Leipzig für die erlittene Heimniederlage bei den Rostock Piranhas revanchiert. Beim Gastspiel an der Rostocker Schillingallee siegte die Gerike-Crew hoch verdient mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) und fuhr einen Pflichtsieg ein. Einen druckvollen Beginn legten die Sachsen hin, selbst eine kurze Unterbrechung für ein zu nasses Eis, änderte daran nichts. Jedoch waren echte Großchancen Mangelware.

Zum einen waren die IceFighters etwas zu umständlich vor dem Tor, aber die Piranhas machten das in der Defensive auch stark. Die Raubfische machten die Räume im Slot sehr eng. Im Leipziger Gehäuse war Patrick Glatzel bis auf wenige Aktionen in numerischer Unterzahl praktisch beschäftigungslos. Attraktiver wurde das Mitteldrittel, weil die Eiskämpfer deutlich mehr Zug zum Tor entwickelten. Lediglich die Scheibe wollte nicht am gut aufgelegten Leon Meder vorbei. Der Spielverlauf erinnerte sehr an den letzten Freitag. Beinahe hätten die Rostocker die Partie auf den Kopf gestellt. Jayden Schubert stand plötzlich allein vor Glatzel, doch er blieb der Sieger.