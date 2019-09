Siegreiche TSV Hannover-Burgdorf: Recken-Rekord in Reichweite

Carlos Ortega liebt den Sommer. „Mit Sonnenschein ist Hannover eine andere Stadt. Viel schöner“, sagt der Coach der TSV-Hannover-Burgdorf lächelnd. Nun jedoch fühlt der Spanier den Herbst kommen. Und mit ihm ein sehr schweres Programm für die Handball-Recken bis Mitte Oktober. Da kann es nicht schaden, das Punktepolster aufzustocken, womöglich gar auf 12:0 Zähler, und damit einen Startrekord hinzulegen. „Die Stimmung und die Leistung sind aktuell fast optimal. Das versuchen wir natürlich zu halten“, sagt der Coach. Am Sonntag um 13.30 Uhr geht es in der Swiss-Life-Hall gegen den Bergischen HC. „Wir sind zwar Favorit, aber das ist eine große Aufgabe. Dieser Gegner hört nie auf zu laufen“, warnt Ortega.

Viel gejubelt und gefeiert haben die Recken schon in dieser Spielzeit, da passt die Geburt der Tochter von Fabian Böhm bestens ins Bild. Der Nationalspieler pausiert aber nur ei­nen Tag, gegen die Wuppertaler wird er voll gefordert sein. Nachwuchskraft Martin Hanne hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt mindestens eine Wo­che aus. Er kann im linken Rückraum nicht helfen, zuletzt war er beim Sieg in Lemgo viermal erfolgreich. Auch Kreisläufer Ilija Brozovic (Muskelfaserriss) wird wohl nicht rechtzeitig fit, bei Zugang Alfred Jönsson könnte es immerhin zu einem ersten Kurzeinsatz reichen.

Mehr zum Buntsport in der Region Hannover

Torhüter Domenico Ebner und Ivan Martinovic sind leicht erkältet, ihnen geht es aber schon besser. Für den Kroaten Martinovic ist es ein ganz ungewohntes Bundesliga-Gefühl, vier Partien am Stück gewonnen zu haben. Der Linkshänder kam von Absteiger VfL Gummersbach nach Hannover. „Es fühlt sich super an. Aber das bedeutet nicht, dass wir nachlassen dürfen“, betont Martinovic, „gegen den Bergischen HC ist es ein Topspiel und damit eine Extramotivation.“

Nach dem Spiel beim Bergischen HC treten die Recken in Stuttgart an, auch dort erscheint ein Erfolg möglich. Dann kommt Meister Flensburg-Handewitt, die folgenden Gegner heißen Melsungen (beim neuen Verein von Ex-Recke Kai Häfner scheint nach dem Katastrophenstart ein Trainerwechsel bevorzustehen), Magdeburg und Rhein-Neckar Lö­wen. „Ich kenne den Kalender und weiß, dass sehr schwere Partien kommen“, sagt Ortega, „aber es wäre ein Fehler, sich zu viele Gedanken darüber zu machen. Jetzt geht es erst mal um den fünften Sieg.“

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Hinrunde der Saison 2019/20

Ortega: "In dieser Form sind wir schwer zu schlagen"

Ohnehin ist für den Coach die Art und Weise entscheidend, wie sein Team bisher aufgetreten ist. „Wir spielen mit viel Spaß und Freude, das überträgt sich auf die Zuschauer“, so Ortega, „und unsere jungen Leute erkennen, dass sie immer gebraucht werden, das ist sehr wichtig.“ In dieser Form, schließt der Trainer, „sind wir schwer zu schlagen“. Der Herbst kann also ruhig kommen.

Für die Partie gegen den Bergischen HC sind bereits 3400 Tickets verkauft worden. Sportchef Sven-Sören Christophersen hofft, „dass die Halle rappelvoll wird und der Mannschaft den nötigen Rückenwind verleiht“. Dazu fehlen noch 700 verkaufte Karten.