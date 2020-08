Siegtor gegen ManUnited: Ex-Gladbacher Luuk de Jong führt FC Sevilla ins Finale der Europa League

Der FC Sevilla ist auf dem Weg zum nächsten Meisterstück: Der spanische Erstligist hat sich am Sonntagabend im Finale der Europa League mit 2:1 (1:1) gegen Premier-League-Klub Manchester United durchgesetzt und ist damit erster Finalist des Finalturniers der Europa League in Nordrhein-Westfalen. Der kurz zuvor eingewechselte Ex-Gladbacher Luuk de Jong (45 Pflichtspiele von 2012 bis 2014) erzielte in der 78. Minute den Siegtreffer für Sevilla, das am kommenden Freitag (21 Uhr, RTL und DAZN) im Finale die Chance hat, die Europa League zum sechsten Mal (inklusive des Vorgänger-Wettbewerbs UEFA-Cup) zu gewinnen. Mit fünf Titeln (dreimal Europa League, zweimal UEFA-Cup) sind die Andalusier bereits Rekordgewinner. Manchester United war durch Bruno Fernandes in der 9. Minute per Foulelfmeter in Führung gegangen. Suso (26.) gelang zur Mitte der ersten Hälfte der Ausgleich.