Siegtreffer in der Nachspielzeit: PSG zieht dank Kylian Mbappé in der Ligue 1 davon

Starspieler Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain mit einem Tor in der Nachspielzeit den vierten Ligasieg in Folge gesichert. Dank des Treffers (90.+3) des Weltmeisters von 2018 gewann PSG am Freitagabend mit 1:0 (0:0) gegen Stade Rennes.

