Signalwirkung für den Breitensport? Radsport-Event "neuseen classics" soll trotz Corona stattfinden

Leipzig. Das Jahr 2021 ist noch jung, trotzdem fielen der Corona-Pandemie in diesem Jahr schon Sportevents wie der Leipzig Marathon oder das Deutsche Turnfest zum Opfer. Ronny Winkler, der das Radsport-Event „Höffner neuseen classics“ organisiert, hat für diese Absagen Verständnis, seine Veranstaltung am 30. Mai soll sich jedoch nicht in diese Liste einreihen.

