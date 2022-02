Nach bitterer Verletzung und Saison-Aus: Stürmer Silas vom VfB Stuttgart meldet sich nach OP

Nach seinem Saison-Aus hat sich Stürmer Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart zu seiner Schulter-Operation geäußert. "Die Operation ist gut verlaufen", teilte der Angreifer am Montag bei Instagram mit: "Das Schwierigste hat jetzt begonnen und ich muss geduldig sein, aber mit der Zeit und Entschlossenheit werde ich es schaffen." Im Spiel gegen den VfL Bochum (1:1) am Samstag hatte sich Silas die Schulter ausgekugelt und sich dabei schwer verletzt.

Silas war im Sommer 2019 für eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro von Paris FC zum VfB gekommen. In der vergangenen Saison war der 23-Jährige eine wichtige Stütze der Mannschaft und brachte es auf elf Bundesliga-Tore. Treffer, die dem Team in dieser Saison fehlen. Derzeit sind die Schwaben Vorletzter der Tabelle.