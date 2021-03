"Erst mal sacken lassen": VfB Stuttgart reagiert geschockt auf schwere Wamangituka-Verletzung

Den wahren Schock des 0:4 beim FC Bayern erfuhr der VfB Stuttgart erst nach der Heimreise aus München. Leistungsträger Silas Wamangituka wird aufgrund eines Kreuzbandrisses für den schwäbischen Aufsteiger in dieser Saison der Bundesliga nicht mehr auflaufen. Die Untersuchungen am Sonntag bestätigten die schlimmsten Befürchtungen. "Das muss der Junge erst mal sacken lassen. Das macht keinen Spaß, das ist klar", sagte Sportdirektor Sven Mislintat, der sich schon am Vortag Sorgen gemacht hatte.

Anzeige