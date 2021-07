Silber-Gewinner von 2016: Nils Petersen über das Olympia-Fußballturnier in Tokio 

Es wurde im Vorfeld viel diskutiert über die Pro­bleme bei der Re­krutie­rung des Kaders. Ist es nicht ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball, dass nur 18 statt der erlaubten 22 Spieler nominiert werden konnten?

Es ist schade und es ist traurig, wie es gelaufen ist. Vonseiten der Klubs, die Welt- und Europameisterschaften höher einstufen als die Olympischen Spiele. Ich kann diese geringe Wertschätzung nicht nachvollziehen. Ich denke an das Beispiel eines Serge Gnabry, der sich vor fünf Jahren in Brasilien in den Vordergrund gespielt und dadurch internationale Reputation erworben hat. Das beweist, dass auch positive Effekte für den abstellenden Verein entstehen können. Zudem kann ich auch nicht die Spieler verstehen, die von sich aus abgesagt haben, weil ihnen die Vorbereitung in ihren Klubs wichtiger erschien. Olympia ist ein einmaliges Erlebnis, das über allem steht.