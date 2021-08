Sensationelles Silber für Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke bei Olympia

Tina Lutz und Susann Beucke haben bei den olympischen Segel-Regatten vor Enoshima Silber gewonnen. Mit Platz fünf im abschließenden Medaillenrennen der 49er FX verbesserte sich das Duo aus Holzhausen und Strande am Dienstag noch vom dritten auf den zweiten Rang der Gesamtwertung.

Olympiasiegerinnen wurden wie 2016 in Rio die Brasilianerinnen Martine Grael/Kahena Kunze. Bronze ging an die Niederländerinnen Annemiek Brekkering/Annette Dütz. Für die deutschen Seglerinnen ist es die erste Medaille seit 21 Jahren. In Sydney 2000 hatte Amelie Lux ebenfalls Silber im Windsurfen geholt.