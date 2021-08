Silbermedaille sicher: Bahnrad-Teamsprinterinnen Friedrich und Hinze fahren um Gold

Die beiden Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze sind bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben im Izu Velodrome in das Finale eingezogen. Dort treffen die Deutschen gegen 11.09 Uhr MESZ im Rennen um die Goldmedaille auf die starken Chinesinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi, die in ihrem Halbfinal-Lauf in 31,804 Sekunden einen neuen Weltrekord aufgestellt hatten. Silber ist Hinze und Friedrich aber sicher.

