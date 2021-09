Silberne Leistungsnadel für die Peiner Sonja Schacht und Bennett Brandes

In der besonderen Judo-Form „Nage no kata“ habe das Duo bereits in jungen Jahren viele Erfolge eingefahren (siehe Faktenkasten) – und noch mehr geleistet. Milzer erklärte, dass die beiden Peiner „immer als Botschafter des niedersächsischen Judo erkennbar“ waren.

Die Erfolge des Peiner Duos

Landesmeisterschaften: In den Jahren 2017 und 2018 sicherten sich Bennett Brandes und Sonja Schacht jeweils den Titel. Im Jahr 2019 waren die beiden verletzungsbedingt nicht gestartet.

Deutsche Meisterschaft: 2017 in Hoppegarten verpasste das Peiner Duo als jüngste Starter nach dem siebten Platz in der Vorrunde noch das Finale. Ein Jahr später beendeten sie die Vorrunde in Misburg als Führende und gewannen letztlich den Vizetitel. 2019 in Erlangen drehten sie den Spieß dann um. Nach Platz zwei in der Vorrunde, schafften sie im Finale den Sprung auf den obersten Podestplatz.

Weiteres: Im Jahr 2019 gewannen die beiden Peiner den Dieter-Born-Pokal in Bonn und setzten bei den offenen Berliner Meisterschaften ein Ausrufezeichen. Weil sie das einzige U18-Paar waren, starteten sie bei den Erwachsenen – und gewannen den Titel. Seither fielen die Meisterschaften der Corona-Pandemie zum Opfer – auch die Europameisterschaft in Slowenien, für die Bennett Brandes und Sonja Schacht qualifiziert waren.