Silva bei Frankfurt-Rückkehr auf der Bank: Das ist RB Leipzigs Startelf bei der Eintracht

Frankfurt. Eine doch mittelgroße Überraschung präsentierte RB Leipzigs Coach Jesse Marsch bereits vor dem Anpfiff in Frankfurt (18.30 Uhr, Sky). Denn entgegen vorheriger Äußerungen setzt der US-Amerikaner Stürmer André Silva bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zunächst auf die Bank. "Andre ist hoch motiviert und wird sicher sehr wichtig sein in diesem Spiel", hatte der Trainer am Vortag noch gesagt. Statt des Portugiesen berief er Yussuf Poulsen in die Startelf.

