Hannovers Silvesterlauf wird verschoben und dieses Mal zum "Lauf der Kultur"

So abgedroschen die Redewendung auch klingen mag, sie passt wie keine andere. Laufveranstalter und Kulturszene sitzen in diesen schwierigen Corona-Zeiten in einem Boot. Und das ist durch die Pandemie leckgeschlagen. Ein gemeinsamer Rettungsring, um auf die mehr als angespannte Lage aufmerksam zu machen und sie wenigstens ein wenig zu lindern, ist nun zum Greifen nahe. Deswegen haben sie nun ein alternatives Konzept für den Silvesterlauf auf die Beine gestellt. Anzeige

Die Veranstaltung am Maschsee gehört mit knapp 3500 Athleten zu den größten in ganz Deutschland. Normalerweise. Denn in diesem bislang so verkorksten Jahr ist alles anders. „Der Lauf wird stattfinden, aber natürlich total anders“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Eichel.

Den Stein ins Rollen gebracht hat Matthias Jung. „Wollen wir am letzten Tag des Jahres nicht etwas zusammen machen?“, fragte sie der Landessozialpfarrer. Gesagt, getan. Zusammen wurden Jung und Rainer Müller-Brandes (Stadtsuperintendent des Kirchenverbandes) Schirmherren der Aktion. Ein Veranstaltungsort war mit der naheliegenden HDI-Arena schnell gefunden – Hannover 96 stellt sie kostenlos zur Verfügung – ein Hygienekonzept ebenfalls.

Und weil es laut Eichels im April eine Reihe von herausragenden Künstlern gegeben habe, die mit dem „Puls der Stadt“ dem Stay-at-home-Marathon einen Rhythmus gegeben habe, wollen sie nun etwas zurückgeben. „Wir wollen die Kultur ins Laufen bringen, möchten zusammen durch diese Zeit“, sagt Eichels und schaut Gitarrist Christof Stein-Schneider (Fury in the Slaughterhouse) und Kabarettist Matthias Brodowy direkt an: „Wir brauchen euch und alles, was ihr tut und schafft, damit es uns allen gut geht.“



Angelehnt an die Jahreszahl soll im Stadion 21 Stunden lang gelaufen werden. Zwei Gruppen á zehn Athleten haben die beiden Strecken um den Rasenplatz herum sowie auf dem Weg zwischen dem Unter- und Oberrang jeweils 30 Minuten lang für sich. Der Clou: Die gesamte Dauer über wird ein Künstler für ein besonderes Bühnenerlebnis sorgen.

Anmeldung läuft Seit Freitag können sich die ersten 400 von maximal 840 Teilnehmern für eine Gebühr von 5 Euro auf der Homepage silvesterlauf-hannover.de anmelden. Melde- und Startgebühr in Höhe von 21 Euro sollen zu 100 Prozent den 42 Künstlern, für die oberhalb des Spielerausgangs eine Bühne geschaffen wird, zugute kommen.

