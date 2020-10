Ex-Bundestrainerin Silvia Neid über Anfänge des Frauenfußballs, sexistische Sprüche und ihre Laufbahn

Silvia Neid (56) : Ich habe schon gegen den Ball getreten, als ich kaum richtig stehen und gehen konnte. Bei uns lag immer ein Ball herum, denn mein Vater und mein zwei Jahre älterer Bruder haben gut Fußball gespielt. Seitdem ich laufen kann, spiele ich also.

SPORTBUZZER: Silvia Neid, Sie haben mit fünf Jahren mit dem Fußballspielen begonnen. Erst kurz zuvor hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Frauen und Mädchen erlaubt . Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Ich bin 1964 geboren, bis ich in den Verein kam, hatten wir 1975. Damals gab es nur wenige Vereine, die Frauenfußball angeboten hatten. Zufälligerweise hatte der SV Schlierstadt eine Mannschaft – und das war nur 18 Kilometer von meinem Geburtsort Walldürn entfernt. Ich habe dann mit elf Jahren mit den Frauen zusammengespielt.

Mit elf (lacht). Meine Mitspielerinnen waren teilweise 32 oder 34 Jahre alt. Man hatte eine Regelung erfunden, dass ich zweimal 20 Minuten mitspielen durfte. Das Spiel ging bei den Frauen zweimal 30 Minuten. Das bedeutete, dass ich nach zehn Minuten eingewechselt wurde, dann war Pause und zehn Minuten vor Schluss musste ich ausgewechselt werden. Dadurch war das Auswechselkontingent erschöpft (lacht wieder). Mein damaliger Trainer hätte das nicht auf sich genommen, wenn er nicht gewollt hätte, dass ich mitspiele. Also muss ich ganz gut mitgehalten haben.

Ich fand das diskriminierend. Es wurde gelacht, wenn eine Spielerin hinfiel, die nicht so gut trainiert war. Oder sexistische Witze gemacht. Und dann diese ständigen Fragen nach dem Trikottausch. Wenn Zuschauer gefragt wurden, warum sie beim Frauenfußball sind: Ja, weil wir einen Trikottausch sehen wollen. Das war mehr als unpassend.

Ich habe nichts verdient. Was man bekommen hat, waren Trainingsanzüge oder T-Shirts. Mein erstes Gehalt habe ich zwei Jahre später beim TSV Siegen bekommen. Ich habe anfangs im Blumengroßhandel meines Vereinstrainers (Gerd Neuser, Anm. d. Red.) gearbeitet. Das war eine schöne Arbeit, weil ich auf 30-Stunden-Basis eingestellt war. Dafür hatte ich mehr Zeit zum Training, auch zur Pflege. Das war wichtig.

In den 80er-Jahren mussten auch wir Nationalspielerinnen alles selbst organisieren. Man hatte keinen Physiotherapeuten, der sich um einen gekümmert hat. Ich hatte für mich festgestellt, dass es gut wäre, montags frei zu haben. Da habe ich einen Regenerationslauf gemacht, mir über die Krankenkasse eine Massage geholt – und abends Badminton gespielt. Das war mein Schnelligkeitstraining.

Ich habe das das erste Mal realisiert, als der SSV Bergisch-Gladbach in Taiwan die erste inoffizielle Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Warum eine Vereinsmannschaft? Warum gibt es keine Nationalmannschaft? Und plötzlich hatte ich Post in meinem Briefkasten. Der DFB hat damals je 30 Spielerinnen im Norden und im Süden zu einer Sichtung eingeladen – danach gehörte ich zu den 18 Fußballerinnen, die das erste Länderspiel bestreiten durften.

Sie waren 1982 beim ersten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft dabei. Warum hat es so lange gedauert, bis der DFB eine Frauen-Nationalelf zusammengestellt hat?

Auch ihr Weg zur Bundestrainerin war steinig. Eine Schlüsselrolle sollte der frühere Nationalspieler Berti Vogts spielen, der sich in seiner aktiven Zeit zunächst sehr geringschätzig über den „Damenfußball“ äußerte.

Er war ja nicht der Einzige in seiner aktiven Zeit. Viele Männer haben behauptet, dass Fußball für Frauen nicht gut wäre. Angeblich würden Frauen keine Kinder mehr bekommen, wenn ihnen der Ball in den Bauch geschossen wird und solches Zeug. Ich fand das unmöglich. Viele Bundesliga-Spieler hatten die Haltung: ‚Meine Frau soll lieber Tennis, Hockey spielen.‘ Das hat mich geärgert. Umso mehr habe ich mich 1995 gefreut, als Berti Vogts bei mir bei der AOK in Siegen angerufen hat, ob ich mir eine Zukunft beim DFB als Trainerin vorstellen könnte.