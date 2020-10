Ex-Bundestrainerin Silvia Neid hofft auf WM-Zusage: "Würde einen Schub für den Frauenfußball bringen"

"Ich finde, das ist eine richtig schöne Geschichte. Das gab's ja auch noch nie, dass man sich zu dritt für eine WM bewirbt", sagt die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid über die WM-Bewerbung für 2027. Neben Neid sind Femke Maes (Belgien) und Sarina Wiegman (Niederlande) die Gesichter der Bewerbung. Bei Dreharbeiten für ein Video in Eindhoven lernte sich das Trio genauer kennen. "Das hat bei mir direkt so einen Teamgeist ausgelöst. Ich hatte mich auch sofort bereit erklärt, dabei zu sein. Als ich gefragt wurde, fühlte ich mich sehr geehrt", erklärte Neid.

Die 56-Jährige wurde 2003 als Co-Trainerin in den USA und 2007 als Cheftrainerin Weltmeister in China mit den DFB-Frauen. Sie hofft nun darauf, dass es 2027 einen "Hype geben wird wie 2011". Damals richtete Deutschland alleine die WM aus. Neid: "Das war bombastisch." Aktuell sieht sie aber keine so große Begeisterung am Frauenfußball. "Für jede der drei Nationen würde das einen Schub für den Frauenfußball bringen. Schon sehr lange vorher wird über dieses Ereignis gesprochen werden. Und das kann dem Frauenfußball nur gut tun. Aktuell habe ich das Gefühl, dass das Interesse am Frauenfußball in Deutschland stagniert", meint die Ex-Bundestrainerin.