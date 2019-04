Handball-Keeper Heinevetter: Großer Streit nach Wechsel - Promi-Freundin attackiert Boss

Heinevetter und Thomalla gegen Hanning: Das steckt hinter dem Streit

Heinevetter, der seit 2009 bei den Füchsen im Tor steht und 190 Länderspiele absolvierte, wird in Melsungen die Nachfolge von Johan Sjöstrand antreten, dessen Vertrag im Sommer 2020 ausläuft. „Er war unser Gesicht“, sagte Füchse-Manager Bob Hanning in einer ersten Reaktion am vergangenen Montag. Man werde aber nicht im Groll auseinander gehen. „Es ist ja legitim zu gehen. Wir haben ihm viel zu verdanken“, sagte der DHB-Vizepräsident.

Auf die Lügenvorwürfe seines noch in der kommenden Saison in Berlin spielenden Keepers, einer der teuersten Spieler des Klubs, verteidigte sich Hanning via Bild: "Auch aufgrund seiner Leistungen in den letzten eineinhalb Jahren wollte ich einen langfristigen Vertrag auf dieser Basis nicht mehr anbieten. Einer Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr zu selben Bezügen zugestimmt habe ich unter der Voraussetzung, dass wir europäisch spielen, weil wir es uns sonst nicht leisten können", so Hanning. Aktuell sind die Berliner in der Liga nur Sechster und drohen die Europacup-Plätze mit bereits zehn Punkten Abstand auf Platz vier zu verpassen.