Radprofi Simon Geschke rechtfertigt sich nach positivem Corona-Test: "Ich war nicht fahrlässig"

Der deutsche Radprofi Simon Geschke kann sich seinen positiven Corona-Test bei den Olympischen Spielen nach vorheriger Impfung nicht erklären. „Es war ein großer Schock. Ich habe den ganzen Tag gedacht, dass der positive Test ein Fehler ist“, sagte Geschke am Samstag dem ZDF. Der PCR-Test habe dann aber das Ergebnis des Spucktests bestätigt, „wenn auch sehr schwach“, wie Geschke betonte.

Sein Wert sei sehr gering gewesen. „In Europa dürfte ich reisen, auch bei der Tour“, erklärte der gebürtige Berliner. „In Japan ist alles ein bisschen anders. Es kann sein, dass sie es ernster nehmen. Ich habe von zehn Tagen Quarantäne gehört, was schlecht wäre.“

Ansteckung womöglich am Flughafen

Geschke war direkt nach der Frankreich-Rundfahrt von Paris aus nach Tokio geflogen, wo er am Samstag als Helfer für Maximilian Schachmann im Straßenrennen vorgesehen war. Womöglich habe er sich am Flughafen angesteckt. „Es war sehr viel los an dem Tag. Man kann sich nicht nach jeder Berührung die Hände desinfizieren. Ich war nicht fahrlässig“, betonte der 35-Jährige.