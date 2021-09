Simon Gollnack verlässt Dynamo Dresden: Wenn der eigene Verein zur Sackgasse wird

Auch in Liga 3 keine Einsatzzeiten

Gollnack, geboren in Weißwasser und 2014 von Gelb-Weiß Görlitz in die Dresdner Nachwuchsakademie gekommen, muss also künftig versuchen, sich über die 4. Liga für höhere Aufgaben zu empfehlen. Bei Dynamo hatte man für den 1,84 Meter großen Mittelstürmer keine Verwendung mehr. Gegen so erfahrene Profis wie Philipp Hosiner, Pascal Sohm, den vier Jahre älteren Christoph Daferner und eben den einstigen Sturmpartner Königsdörffer hatte er keine Chance auf Spielzeit. Doch warum hat es Königsdörffer zum Stammspieler bei den Profis geschafft und der fast gleich große und nur viereinhalb Monate jüngere Gollnack nicht?

Wer auf die Einsatzstatistik des Duos aus der Saison 20219/20 schaut, der stellt fest: Gollnack schoss damals mit 14 Treffern sogar ein Tor mehr als Königsdörffer. Doch war „Golle“, wie ihn seine Mitspieler riefen, damals auch besser als „Ransy“? Wahrscheinlich nicht, denn Königsdörffer bestritt auch vier Spiele weniger als Gollnack, ihm glückten damals auch fünf Vorlagen, Gollnack nur eine. Während Königsdörffer in dieser Saison auch schon sein Profidebüt feierte und unter Trainer Markus Kauczinski schon sieben Zweitliga-Einsätze verbuchte, schaffte es Gollnack „oben“ nur dreimal in den Spieltagskader. Nach dem Abstieg in die 3. Liga hatte Kauczinski weiter keine Verwendung für ihn. Der Gelsenkirchener holte ihn in der Hinrunde nur einmal beim 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg in den Kader. In der Winterpause der Saison 20/21 verlieh Dynamo Gollnack dann in die 2. tschechische Liga an den FK Usti nad Labem.

Dank Knieprobleme nach Dresden

Sich dort weiterzuentwickeln, das ist sicher schwierig ohne Kenntnis der Landessprache. Gollnack geriet somit auch noch etwas weiter aus dem Fokus Dynamos, das ohnehin mehr auf die Qualitäten Königsdörffers setzte. Der Ex-Herthaner offenbarte schon in der U19 mehr Potenzial. Er ist eindeutig schneller als Gollnack, dribbelstärker und hat mehr Spielwitz als sein einstiger Sturmpartner, der mehr über seine körperliche Wucht kam. Gollnacks Ausdauerwerte waren zwar oft besser als die Königsdörffers, doch der wusste um seine überragenden technischen Fähigkeiten und seinen starken Antritt.

Geprägt hat den Berliner auch seine Zeit bei Hertha BSC, wo er schon als Talent eingestuft und mit 16 Jahren nur abgegeben wurde, als man nach Meniskuseinrissen in beiden Knien nicht mehr an eine große Zukunft glaubte. „Wenn er nicht die Knieprobleme gehabt hätte, hätten wir ihn nie bekommen“, sagte Dynamos Nachwuchsleiter Jan Seifert einmal über Königsdörffer. Doch der Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen wollte unbedingt Profi werden, glaubte an sich und folgte dem Ruf aus Dresden.

„Für junge Spieler ist es wichtig zu spielen“

Dort kam er schon etwas ausgereifter an, hatte gegenüber Gollnack den Vorteil schon im Leistungszentrum eines Bundesligisten gespielt zu haben. Königsdörffer erlaubte sich im Training auch mal Tricks, die die Trainer nicht verlangt hatten. Er fiel eher auf, was nicht an seiner dunkleren Hautfarbe oder am „Brilli“ im Ohr lag. Mit Gollnack ergänzte er sich gut, war aber oft der kreativere von beiden. Dass der auch flexibler einsetzbare Königsdörffer nun wenige Tage vor seinem 20. Geburtstag von Trainer Christian Wörns zu einem Lehrgang der U20-Auswahl berufen wurde, war vor zwei Jahren zwar noch nicht zu erahnen, aber das Zeug zum Profi hatte er schon.

Auch bei Gollnack, der im Januar erst 20 wird, kann es natürlich noch aufwärts gehen. In Hoffenheim, wo er Mitte August vorspielte und sich alles genau anschaute, wird er beste Trainingsbedingungen vorfinden und sicher auch Einsatzzeiten im Wettkampfbetrieb bekommen. Von einem so erfahrenen Stürmer wie Nick Proschwitz (34), der seine Karriere nach Stationen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, England, Liechtenstein und der Schweiz in Hoffenheim ausklingen lässt, kann er bestimmt auch noch etwas lernen.