Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes über den Bundesliga-Titelkampf: "Die Spitze wird bröckeln"

SPORTBUZZER: Herr Rolfes, wo findet sich Ihr Wirken nach einem Jahr als Sportdirektor wieder? Simon Rolfes (38): Überall im Klub, so hoffe ich doch. (lacht) Bei allen Transfers zum Beispiel.

Also zum Beispiel bei Kerem Demirbay, Moussa Diaby und Exequiel Palacios? Natürlich, das gehört ja zu meinen vordringlichsten Aufgaben. Mit Rudi Völler gibt es da einen permanenten Austausch, auch wenn ich im operativen Geschäft die Dinge vielfach frei gestalten und verändern kann. Wichtig ist uns, dass wir uns bei Transfers abstimmen und immer gemeinsam dahinterstehen.

Trotz solcher Hochkaräter wie Demirbay oder Diaby hat das Team in der Hinrunde nur bedingt überzeugt. Wir hatten in der Hinrunde immer wieder einmal sehr gute Momente, aber tatsächlich keine konstant überzeugende Phase und haben auch nicht die spielerische Stärke gefunden, die uns in der Rückrunde der Vorsaison ausgezeichnet hat. Und als wir uns über Spiele, wie bei Atletico Madrid, in die Saison hineingekämpft hatten, haben wir uns mit Niederlagen, wie in Köln oder gegen Hertha BSC, zu oft selbst ein Bein gestellt. Nichtsdestotrotz sind wir noch in drei Wettbewerben vertreten.

Ein Saisonziel, das Überwintern in der Champions League, wurde mit dem frühen Aus aber verpasst. Das stimmt leider, da hat uns der Start in den Wettbewerb am Ende die Tour verdorben. Es war mehr möglich angesichts der späteren Leistungen in der Gruppenphase. Jetzt sind wir in der Europa League, und für diesen sehr attraktiven Wettbewerb haben wir uns einiges vorgenommen.

Sie haben unverändert hohe Ziele. Wie wollen Sie die erreichen? Die Maßgabe ist jetzt vor allem, unser über die Winterpause verbessertes Offensivspiel in mehr Tore umzumünzen und dabei die defensive Absicherung und Stabilität nicht zu vernachlässigen. Zwar wird häufig unsere Defensive kritisiert. Ein Blick auf die Statistik zeigt aber, dass das nicht gerechtfertigt ist. Mit 24 haben wir die zweitwenigsten Gegentreffer der Liga kassiert und zudem nach dem FC Bayern die zweitmeisten Zu-Null-Spiele absolviert. Zwar sollte man die beiden Spiele zum Rückrundenstart, gegen Paderborn und Düsseldorf, nicht überbewerten. Aber wir konnten zeigen, dass wir die Wintervorbereitung gut genutzt haben: Wir haben viele Torchancen kreiert und sieben Treffer erzielt, lediglich einen kassiert. Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir jetzt völlig unnötig in Hoffenheim verloren haben.

Rolfes: Darum passt Bosz perfekt zu Leverkusen

Was hat trotz der durchschnittlichen Leistungen den Ausschlag für die Vertragsverlängerung mit Peter Bosz gegeben? Peter passt mit seiner Spielidee perfekt zu den Vorstellungen von Bayer 04 Leverkusen. Der Verein will offensiven, attraktiven und natürlich auch erfolgreichen Fußball zeigen, gleichzeitig sollen Talente und junge Spieler weiterentwickelt werden. Dafür stehen wir seit vielen Jahrzehnten, und dafür steht auch Peter Bosz. Deswegen haben wir ihn geholt, deswegen haben wir mit ihm verlängert. Im Übrigen war das Kalenderjahr 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr für uns und alles andere als durchschnittlich. Obwohl wir im vergangenen Winter als Neunter zunächst weit weg waren von den Champions League-Plätzen, haben wir uns dank sehr guter Leistungen in der Rückrunde doch noch qualifiziert. Und diese Chance haben wir nun erneut.

Dafür wäre ein Kai Havertz in Topform wichtig. Hat er seine mäßige Hinrunde verarbeitet? Kai ist noch sehr jung und seine Karriere ist bisher raketenstartartig verlaufen. Da ist es ganz normal, dass auch mal eine unrunde Phase folgt. Die muss ein junger Mensch dann erst einmal verarbeiten. Umso wichtiger war die Winterpause für Kai, um einmal durchatmen und mit frischer Energie wieder loslegen zu können. Er ist ein sehr starker Charakter, und vom ersten Tag an im neuen Jahr konnte man erkennen, wie gut ihm diese Pause getan hat. Zwei Tore und eine Vorlage in den beiden ersten Spielen sprechen für sich.

Es könnten Havertz‘ letzte Monate im Bayer-Trikot sein. Denken Sie bereits darüber nach, was Sie mit den Millionen aus dem potenziellen Rekordtransfer alles anstellen könnten? Nein. (lacht) Weil man ohnehin nie wissen kann, was während einer Transfer-Phase passiert, machen wir uns – ganz unabhängig von Kais Situation – immer über alle Positionen Gedanken. Und für jede Position gibt es stets einen ganzen Pool möglicher Kandidaten. Den Markt permanent zu beobachten, das ist unser tägliches Brot.

Bayer 04 hat bei Transfers oft von den langjährigen Kontakten nach Südamerika profitiert. Funktioniert das in einer globalisierten Welt noch? Die digitalen Medien erlauben heute via Datenbanken, Video-Material etc. einen viel breiteren Zugang zu Informationen über Spieler aus der ganzen Welt. Jeder Klub, der etwas auf sich hält, hat zudem eine gut strukturierte Scouting-Abteilung. Trotzdem profitieren wir auch heute noch von dem Standing, das sich Bayer 04 in Südamerika über Jahrzehnte hinweg erarbeitet hat. Das hat gerade erst wieder unser Transfer von Exequiel Palacios gezeigt, der alles andere als ein Unbekannter in Südamerika ist und viele Möglichkeiten hatte. Man weiß in Argentinien, Brasilien etc., wer Bayer 04 ist, wie wir arbeiten und welche große Karriere Spieler wie Lucio, Zé Roberto, Paulo Sergio oder Diego Placente dank Bayer 04 machen konnten.

Rolfes über "Rüstungswahnsinn"

Stichwort globalisierter Fußball: Die UEFA soll eine Champions League on Tour planen, um die FIFA-Klub-WM auszustechen, und die Champions League selbst soll aufgestockt werden. Wie lange geht dieser „Rüstungswahnsinn“ noch gut? Eine zusätzliche Belastung der Spieler wäre noch relativ einfach abzufedern, durch größere Kader. Grundsätzlich sehe ich in solchen Plänen aber einen permanenten Kampf um lukrative Termin-Slots. Der letztlich entscheidende Faktor für den dauerhaften Erfolg des Fußballs bei den Fans aber werden immer die nationalen Ligen sein. Deren Attraktivität toppt alles andere. Dass irgendwelche Marketingveranstaltungen, egal unter welchem Namen, jemals den sportlichen Wert der nationalen Ligen oder der bisherigen Champions League erreichen werden, das bezweifele ich sehr stark.

Die Bundesliga ist in dieser Saison mit einer sehr breiten Spitze so attraktiv, wie lange nicht… Rolfes: Wie schon in der Hinrunde glaube ich trotzdem noch immer, dass die Spitze in den kommenden Wochen bröckeln und sehr viel schmaler werden wird – was der Attraktivität der Bundesliga aber keinen Abbruch tut.

FC Bayern "Top-Favorit auf den Titel"

Dass die Bayern nach dem 19. Spieltag „nur“ 39 Punkte haben, das gab es zuletzt vor zehn Jahren. Warum sollte diese Vorlage niemand nutzen, und warum nicht vielleicht Bayer 04? Rolfes: Gute Frage. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass wir auch punktemäßig eine Top-Runde spielen werden. Wie weit uns das am Ende führt, das wird man sehen. Das ändert aber nichts daran, dass für mich die Bayern der Top-Favorit auf den Titel bleiben, zumal sie schon in der vergangenen Saison in der gesamten Rückrunde nur ein einziges Spiel verloren haben. Allerdings bei uns, in der BayArena!