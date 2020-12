Simon Terodde auf dem Weg zur Bestmarke: Diese Rekord-Torjäger zittern vor dem HSV-Knipser

Simon Terodde - wer sonst? Diese Frage stellte man sich einst bei Union Berlin, beim VfL Bochum oder auch dem 1. FC Köln - und nun beim Hamburger SV. Der 32-jährige Angreifer liefert wieder ordentlich ab. Dank seiner Lebensversicherung setzte der HSV seinen Aufwärtstrend unmittelbar vor der Mini-Winterpause fort. Ein spätes Tor des Angreifers in der 82. Minute sicherte den Norddeutschen am Montagabend einen 2:1 (1:1)-Sieg beim Karlsruher SC. "Heute war die Maschine wieder da", sagte KSC-Trainer Christian Eichner bei Sky über Torjäger Terodde. "Darum wird der Hamburger SV am Ende auch aufsteigen." Mit Terodde in Liga eins? Dann dürfte immerhin ein Rekord nicht wackeln ... Anzeige

Dieter Schatzschneider ist aktuell noch der Spieler mit den meisten Toren in der Zweitliga-Geschichte. Von 1978 bis 1987 schoss der nun 62-Jährige insgesamt 154 Tore für Hannover 96 und Fortuna Köln. 84 Buden davon in der Nord-Staffel, 70 in der seit 1981 bestehenden eingleisigen 2. Bundesliga. Schatzschneider benötigte für seine 154 Treffer nur 201 Spiele. "Um es klar zu sagen: Ich gönne Simon Terodde den Rekord nicht", sagte "Schatto" der Hamburger Morgenpost mit einem Augenzwinkern. "Nicht, dass ich Simon nicht mag. Aber ich würde den Rekord schon gern selbst behalten, das ist doch was. Meine einzige Hoffnung ist, dass der HSV aufsteigt – und Simon nächstes Jahr dann wieder in der Bundesliga spielt."

Bei Schatzschneiders aktuell erstem Verfolger Karl-Heinz Mödrath waren es insgesamt 151 Treffer in 271 Spielen. "Das lag nur daran, dass ich nie Elfmeter geschossen habe - der Schatzschneider aber bestimmt 30 Stück“, schmunzelte der heute 69-Jährige gegenüber der Kölnischen Rundschau. Mödrath erzielte die Tore für den SC Fortuna Köln und Alemannia Aachen zwischen 1974 und 1983. Und wie sieht die Statistik bei Terodde aus?

Mit seinen bis dato 132 erzielten Treffern ist der HSV-Angreifer seit September alleiniger Rekord-Torschütze in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga. Der 32-Jährige stand bis dato schon 233 Mal im Unterhaus auf dem Platz. Erstaunlich: In der Bundesliga lief es für Terodde nie rund. In 58 Erstliga-Spielen markierte der Angreifer zehn Treffer. Der gebürtige Bocholter besitzt in Hamburg noch einen Vertrag bis Sommer. Sollte es zu einer Verlängerung kommen und der HSV am Ende aufsteigen, dürfte der Schatzschneider-Rekord noch länger bestehen bleiben. 23 Tore fehlen bis zur alleinigen Spitzenposition Teroddes. Wobei in dieser Saison auch noch 21 Partien anstehen ...

Terodde startet mit HSV wieder am 27. Dezember