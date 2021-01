"Er ist heute Simon Terodde gewesen": Hamburger SV feiert Bakery Jatta nach Tor-Festival gegen Osnabrück

"Wir haben sehr gut gespielt, es einfach gut gemacht", sagte Jatta in seinem ersten Field-Interview seiner Karriere. "Heute ist ein guter Tag, es ist mein erster Doppelpack meiner Karriere – ich freue mich", so der Offensivspieler. In der 41. Minute traf er sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0 für den HSV, bevor er in der 48. Minute auf 3:0 per Kopf stellte. "Das erste Tor war schwieriger. Wenn ich das Timing nicht habe, treffe ich den nicht", sagte Jatta etwas schüchtern.