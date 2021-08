Ex-Turnstar Fabian Hambüchen erklärt: Das steckt hinter dem "Schraubentick" von Simone Biles

Am Dienstag steigt Turn-Superstar Simone Biles nach ihren mentalen Problemen bei den Olympischen Spielen am Schwebebalken wieder ein. In seiner Kolumne erklärt Ex-Turner Fabian Hambüchen, warum der "Schraubentick", mit dem sich Biles plagt, so gefährlich ist – und warum er ihre Absagen schätzt.