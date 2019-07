Simone Mellenetz: Der Vater läuft immer mit

Leipzig. Wir liefen uns das erste Mal beim Meilensteinlauf Anfang Juli im Auwald übern Weg – zum Interview traf ich Simone Mellenetz an einem Dienstagabend am Silbersee, einem Idyll vor ihrer Haustür in Lößnig. Die 45-Jährige ist Teilnehmerin der LVZ-Lauf-geht’s-Gesundheitsaktion, und das große Ziel aller knapp 300 Läufer ist der Halbmarathon am 13. Oktober in Leipzig am Völkerschlachtdenkmal.

An dem Tag wird auch Simones Mutter Ruth, die in Suhl lebt, vor Ort sein – Papa Wolfgang leider nicht. Sein einziges Kind wird an dem Sonntag in Gedanken an ihn die Laufschuhe schnüren und auf die Strecke von 21,0975 Kilometer gehen. Das hat sie ihm versprochen. Als der Vater im Sommer 2018 die Diagnose Lungenkrebs mitgeteilt bekam, hatte die Familie noch Hoffnung auf Heilung und Genesung. Und Tochter Simone kam auf die Idee, mit ihrem geliebten Papa einen Deal auszuhandeln: „Du kämpfst gegen den Krebs, und ich laufe den Halbmarathon!“ Die Antwort darauf kam prompt und lautete „Jawohl“. Simone trägt sie noch immer im Handy bei sich – nach 288 Tagen, am 27. März 2019, wurde der Vater von seiner unheilbaren Krankheit besiegt. Im Alter von nur 70 Jahren starb der Journalist Wolfgang Schafft, der seine spätere Ehefrau während der gemeinsamen Studienzeit in Leipzig an der „Märchenwiese“ kennengelernt hatte.