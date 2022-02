"Sind am Ende etwas schlampig geworden": Stimmen zu RB Leipzigs 3:1 gegen die Geißböcke

DURCKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wenn man ein Spiel so kontrolliert, mit 3:0 führt und dann noch das Tor kassiert, ist das als Torwart immer bitter. Wir sind am Ende etwas schlampig geworden, haben aber alles in allem ein gutes Spiel gemacht. Man sieht, dass wir uns in den letzten Wochen in der Kontrolle, im Ballbesitz, der Positionierung und im Pressing schon verbessert haben – aber wir müssen weiter an den Details arbeiten, um in allen drei Wettbewerben weiterhin erfolgreich zu sein." ©