Serie-A-Legende Sinisa Mihajlovic erneut an Leukämie erkrankt - Bologna-Trainer in Behandlung

Trainer Sinisa Mihajlovic vom italienischen Erstligisten FC Bologna muss sich wieder wegen Leukämie in Behandlung begeben. Er werde einige Spiele ausfallen, kündigte der 53-Jährige an. Bereits 2019 war Mihajlovic an Blutkrebs erkrankt. Nach einer Knochenmarktransplantation und drei Chemotherapien kehrte der einstige jugoslawische Nationalspieler aber wieder zurück.

Anzeige