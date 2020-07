Sir Alex Ferguson adelt Jürgen Klopp und verrät: Er klingelte mich nach dem Titelgewinn aus dem Bett

Großes Lob von allerhöchster Stelle: Trainerlegende Sir Alex Ferguson hat Meistercoach Jürgen Klopp und dessen FC Liverpool nach dem ersten Liga-Titel seit 1990 in den höchsten Tönen geadelt. Die Leistungen des deutschen Trainers und seiner Mannschaft seien "fantastisch" gewesen, urteilte der 78-Jährige, der mit Liverpools Erzrivalen Manchester United selbst 13 Mal die Premier League gewonnen konnte. Klopp hatte für seine Verdienste in der zurückliegenden Saison am Montagabend die prestigeträchtige "Sir Alex Ferguson Trophy" erhalten.