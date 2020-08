"Sitzplatz to go"-Duell: Lupo verliert nicht nur das Testspiel beim TSV Hillerse

Gleich zwei Spiele trug Fußball-Oberligist Lupo/Martini Wolfsburg am Wochenende aus – war dabei am Samstag gleich Teil der Aktion „Sitzplatz to go“ beim TSV Hillerse. Der Bezirksligist riss den Anhang ergebnismäßig von den Sitzen. Er gewann mit 3:1 gegen den Favoriten.

Zu einem Modell will Lupo-Coach Giampiero Buonocore das Ergebnis des Spiels aber nicht werden lassen. Das Duell mit dem TSV war das erste Duell in zwei Tagen für den Oberligisten. Auch das Spiel am Sonntag bei Landesligist FSV Schöningen verloren die Italiener (0:2). "Sorgen mache ich mir wegen der beiden Niederlagen nicht, wir haben noch genug Zeit bis zum Saisonstart am 6. September", sagt Buonocore, der bei Testspielen ohnehin nicht so großen Wert auf das Ergebnis legt. Aber: "Ich verliere dennoch ungern, die Niederlagen sollten uns motivieren, es besser zu machen."

Trotz der Doppel-Pleite hat Buonocore auch viel Gutes gesehen. "Natürlich kann ich nicht alles schön finden, wenn wir verlieren. Aber gegen den Ball und spielerisch haben wir das über weite Teile gut gemacht, es geht jetzt darum, Details zu verbessern." Der Doppel-Test war übrigens kein Termin-Wirrwarr. "Wir wollten das so. So hat fast jeder Spieler die Möglichkeit bekommen, über 90 Minuten zu spielen", sagt der Lupo-Coach, der auch den Nachwuchs-Spielern Giovanni-Massimiliano Schettino und Umit Ataye Spielzeit gegeben hat.

Den Kader hatte Buonocore dementsprechend auch größtenteils auf beide Spieltage verteilt, nimmt dabei sogar auch die Niederlage in Hillerse "auf meine Kappe. Da habe ich den Kader nicht so gut zusammengestellt, die taktischen Vorgaben waren für die Jungs schwierig umzusetzen." Aber auch wenn es am Ende zwei Niederlagen gab, ist sich der Coach sicher: "Das waren gute Trainingseinheiten - und 90 Minuten zu spielen ist auch schöner als eine Laufeinheit."

TSV - Lupo 3:1 (1:0). Tore: 1:0 (10.) Ramme, 2:0 (48.) Ziegler, 2:1 (50.) Rizzo, 3:1 (90.) Ziegler.

FSV - Lupo 2:0 (1:0). Tore: 1:0 (41.) Elsner, 2:0 (47.) Münch.