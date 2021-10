Sitzvolleyball: Die deutschen Teams erreichen EM-Halbfinals

Dresden. Die deutschen Sitzvolleyball-Teams der Damen und Herren ziehen bei der Europameisterschaft in der Türkei fast im Gleichschritt ins Halbfinale ein. Zunächst setzten sich die Frauen mit der Dresdnerin Michelle Schiffler am Donnerstag im Viertelfinale gegen Ungarn fast im Schnelldurchgang mit 3:0 (25:15, 25:11, 25:9) durch. Wenig später folgten die Männer um Alexander Schiffler in ihrem Viertelfinale gegen Kroatien ebenfalls mit einem souveränen 3:0-Erfolg (25:17, 25:15, 25:6) ins Halbfinale. Am Freitag treffen nun die Frauen auf Italien und anschließend spielen die Männer gegen Bosnien-Herzegowina um den Einzug ins Finale.