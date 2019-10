Sitzvolleyballer des Dresdner SC feiern den Meistertitel

Dresden. Mit diesem Erfolg hatte Alexander Schiffler nicht unbedingt gerechnet, aber ein bisschen geliebäugelt. Der 37-Jährige erkämpfte sich am Wochenende mit den DSC-Sitzvolleyballern in Koblenz erstmals den deutschen Meistertitel. Das erst 2015 gegründete Team setzte sich in einem spannenden Finale gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 durch und entthronte damit den Titelverteidiger und Rekordmeister.