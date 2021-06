Sitzvolleyballer des Dresdner SC wollen das Tokio-Ticket

Dresden. Für die beiden DSC-Sitzvolleyballer Alexander Schiffler und Florian Singer geht es ab diesem Dienstag um die Tickets zu den Paralympics in Tokio. Mit der deutschen Nationalmannschaft spielen sie beim letzten Qualifikationsturnier in Duisburg um nur noch eine Fahrkarte nach Japan. Schon im Herbst vergangenen Jahres sollte das Turnier in den USA steigen.

Anzeige