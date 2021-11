Skandal um Ex-Bremen-Trainer Anfang: Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Impfpass, DFL mit Statement

Der Fall Anfang spitzt sich zu: Die Staatsanwaltschaft Bremen hat den Impfpass des mittlerweile zurückgetretenen Werder-Trainers Markus Anfang beschlagnahmt. " Inwieweit der Impfausweis tatsächlich falsch ist, das werden wir zeitnah klären können ", sagte Staatsanwalt Frank Passade am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 47 Jahre alte Anfang hat die Vorwürfe klar zurückgewiesen. Zuerst hatten Radio Bremen und danach die Deichstube über die Beschlagnahme der Impfpässe berichtet. Auch die DFL äußerte sich am Samstag mit deutlichen Worten.

Die Polizei war am Freitagabend bei Anfang mit einem Durchsuchungsbeschluss für dessen Privatwohnung vorstellig geworden. " Wir haben ein Beschluss erwirkt, der uns berechtigt hätte, seine Wohnung zu durchsuchen. Das war nicht erforderlich, da die Unterlagen, die wir haben wollten, uns zur Verfügung gestellt worden sind, so dass wir dies nicht durchführen mussten ", sagte Passade. Anfang und sein Co-Trainer Junge hätten kooperiert und den Beamten ihre Impfausweise sowie weitere Unterlagen ausgehändigt, hieß es vom Staatsanwalt.

DFL über Anfang: "Wäre ein nicht hinnehmbarer Affront"

Die DFL beobachtet den Fall genau. "Wir kennen die Fakten nicht. Sollte sich aber der im Raum stehende Verdacht bestätigen, wäre dies ein nicht hinnehmbarer Affront gegenüber allen, die sich in den vergangenen Monaten haben impfen lassen und so ihren Beitrag zur Corona-Eindämmung geleistet haben", teilte die DFL am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die DFL schrieb, der Verein habe den Ligaverband am Samstagmorgen über den Rücktritt des Trainers informiert. Man sei mit Werder Bremen weiterhin in Kontakt, Anfang hat die Vorwürfe bestritten.