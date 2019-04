Skandal in Holland: Handgranate am Fanhaus von ADO Den Haag gefunden

Große Aufregung in der holländischen Eredivisie! Auf dem Vereinsgelände von ADO Den Haag wurde am Dienstagmorgen eine Handgranate gefunden. Gegen 10:30 Uhr meldete ein Angestellter der Einrichtung den Sprengkörper am Fanhaus des Klubs. Nach einer mehrstündigen Sperrung des Umfelds, wurde die Granate von der holländischen Sprengstoffabwehr entfernt. Auch das Mannschaftstraining des Erstligisten musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, da das Trainingsgelände in unmittelbarer Nähe des Klubhauses liegt.