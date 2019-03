Reporter berichtet von Rassismus-Skandal bei Länderspiel: Sané und Gündogan beleidigt

So reagieren die DFB-Stars auf die schlechte Stimmung beim Länderspiel in Wolfsburg

"Immer wenn Leroy Sané am Ball war, war vom Neger die Rede oder vom Affenmenschen. Und immer wieder Neger, Neger, Neger, Neger. Gündogan war der Türke", sagt der Journalist und Wolfsburg-Fan in einem fünfminütigen Facebook-Livevideo. Voigt habe sich gefühlt wie "auf dem AfD-Parteitag" und habe die Übeltäter zur Rede gestellt. Unterstützung von anderen Zuschauern habe er dabei nicht erhalten. Eine Frau habe den drei jungen Männern sogar zugestimmt, dass "momentan was falsch laufe in Deutschland".