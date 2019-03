Bernburgs Torhüter postet antisemitische Fotomontage mit Chemie-Spieler Karau

Leipzig. Das Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und Askania Bernburg am Sonnabend im Alfred-Kunze-Sportpark geht ins Nachspiel. Gäste-Torhüter Giovanni Datemasch hat bei Instagram eine Story mit einem heiklen Detail veröffentlicht. Darin sind auf einem Foto er selbst, Chemie-Kapitän Stefan Karau und Torschütze Benjamin Schmidt unmittelbar nach dem 3:0 für die BSG zu sehen. Auf das Trikot von Datemasch wurde der Schriftzug „HASS!“ und auf den Oberarm von Karau ein Davidstern montiert.

Am Sonntag sorgte diese Aufnahme in Fankreisen von Chemie für Aufregung. Auch der Verein hat auf den Post registriert. „Wir werden am Montag auf unserer Vorstandssitzung darüber reden“, sagte BSG-Sprecher René Jacobi.