Von Skandalspiel bis Überraschungs-Coup: Die packendsten Duelle zwischen Italien und Spanien

Viermaliger Weltmeister gegen dreimaliger EM-Champion, die zwei besten Offensiven des Turniers im Duell: Das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) verspricht Spektakel und einen großen Fußball-Abend. "Es wird ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften versuchen werden, ihren Stil auf den Platz zu bringen", kündigte Italiens Verteidiger Leonardo Bonucci bereits an. Dafür spricht auch, dass der Halbfinal-Kracher mit Blick auf die vergangenen Duelle zugleich ein absoluter Fußball Klassiker ist. Die historischen Höhepunkte im Überblick:

