Skatstadtmarathon verpasst neuen Melderekord

Altenburg. Der Skatstadtmarathon hat einen neuen Melderekord verpasst. Bis Freitagmittag trugen sich 3981 Aktive in die Starterlisten für das Altenburger Lauf-Ereignis ein. Der leichte Rückgang im Vergleich zum Rekordwert am Vortag der Veranstaltung 2018 ist zum einen mit dem zugstarken Jubiläum im Vorjahr und zum anderen mit dem eher ungünstigen Pfingsttermin diesmal zu erklären. Dennoch wird der 11. Skatstadtmarathon bis zum Beginn der Läufe am Samstagvormittag noch die magische 4000er-Marke knacken. Schließlich können sich Interessierte noch bis 30 Minuten vor dem Startschuss zum jeweiligen Lauf anmelden, was erfahrungsgemäß mindestens 100 bis 150 Aktive tun.

Vorbereitungen liegen im Plan

Apropos Startschuss: Für den ist Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm am Freitagabend mit der Veranstaltung „Laufen – Schießen – Laufen“ zuständig, bei der sie ab 19 Uhr im Goldenen Pflug Geschichten aus ihrer sportlichen Karriere zum Besten gibt. Vorher und parallel dazu lief von 17 bis 21 Uhr das Einchecken inklusive Startnummernvergabe, das sich am Sonnabend ab 7 Uhr fortsetzt. Spätestens dann steht alles im Start-Ziel-Bereich auf dem Markt. Am dortigen Aufbau, der am Freitagmorgen begann, waren allein rund 50 Helfer beteiligt. Unzählige weitere sind am Sonnabend im Stadtgebiet im Einsatz. „Das große Ganze steht und den Feinschliff packen wir auch noch“, sagte Skatstadtmarathon-Sprecher Helmut Nitschke am Freitag zufrieden. haeg