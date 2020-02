Skeleton-Ass Axel Jungk lässt Weltcup und EM in Lettland aus

Dresden. Das Skeleton-Ass Axel Jungk wird den letzten Weltcup vor der Heim-WM in Altenberg auslassen. Der Vizeweltmeister von 2017 hat sich gestern nach Beratung mit seinem Athletiktrainer Stefan Poser und in Absprache mit Bundestrainer Dirk Matschenz entschieden, in der kommenden Woche nicht nach Lettland zu reisen, wo das Weltcup-Finale und zugleich die Europameisterschaft steigt. „Mich hat der Infekt, der mich in Innsbruck-Igls ausgebremst hatte, vor allem hinsichtlich der Startleistung ziemlich zurückgeworfen“, erläutert der 28-Jährige.

Um bei der Weltmeisterschaft in Altenberg aber wieder Top-Startzeiten anbieten zu können, braucht der in Dresden lebende gebürtige Zschopauer noch einmal einen Neuaufbau. Gemeinsam mit dem DSC-Cheftrainer der Leichtathleten, mit dem Jungk seit einigen Monaten zusammenarbeitet, hat er gestern einen Plan für die nächsten drei Wochen geschmiedet. „In dieser Woche trainiere ich fast jeden Tag zweimal in der DSC-Halle. Danach dosieren wir die Einheiten in Richtung WM so, dass ich topfit zum Wettkampf bin und wieder schnell starten kann“, berichtet der Olympia-Siebente von 2018, der nach vielen Verletzungsproblemen zu Beginn des Winters in Lake Placid mit seinem Weltcup-Sieg überraschte.

In Winterberg und zuletzt in St. Moritz fuhr er als Dritter jeweils aufs Treppchen und liegt in der Gesamtweltcup-Wertung auf dem fünften Platz, den er aufgrund seiner Absage von Sigulda jetzt natürlich nicht mehr verbessern kann. Das nimmt der Sachse allerdings gern in Kauf, denn sein Hauptaugenmerk liegt auf der Heim-WM im Kohlgrund, wo er am 27. und 28. Februar im Kampf um die Medaillen mitfahren will.