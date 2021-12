Skeletonis und Bobfahrer zum Jahreswechsel in Sigulda

"Saisonfazit bisher ist positiv"

Für die Skeletonis startet das Rennen noch am letzten Tag des alten Jahres. Sowohl die Frauen um Weltmeisterin Tina Hermann als auch die Männer um Weltmeister Christopher Grotheer und den Oberbärenburger Axel Jungk bestreiten ihren Wettkampf zu Silvester. Es folgen an den ersten beiden Tagen im neuen Jahr die Bob-Damen und -Herren.

Der Thüringer Grotheer führt nach einer bislang ganz starken Saison weiter den Gesamt-Weltcup an, dicht gefolgt von Axel Jungk, der in den letzten drei Weltcups einmal gewann und zweimal Zweiter war und auf Platz zwei im Ranking liegt. Der Wahl-Dresdner meinte vor dem Jahresabschluss: „Mein Saisonfazit bisher ist grundsätzlich recht positiv. Ich bin besser reingekommen als ich selbst erwartet hätte. In der Gesamtwertung jetzt auf Platz zwei zu liegen, knapp hinter der Führung, damit bin ich sehr zufrieden. Die Tendenz beim Start geht von Weltcup zu Weltcup steil nach oben, da bin ich auf einem sehr guten Weg. Ich komme immer näher ran an die Spitze und muss jetzt bis Olympia noch am Abgangsspeed arbeiten, aber ich bin wirklich sehr positiv gestimmt.“ Um vor Olympia kein Risiko einzugehen, verbrachte der 30-Jährige das Fest nur im kleinen Kreis.