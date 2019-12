Skeletonpilot Axel Jungk jubelt in Lake Placid

Lake Placid/Dresden. Axel Jungk hämmerte wild auf seinen Schlitten ein und schrie seine Freude raus. Der für Oberbärenburg startende Skeletonpilot, der in Dresden lebt, gewann überraschend den Weltcup-Auftakt in Lake Placid. Mit 0,12 Sekunden Vorsprung verwies der 28-Jährige den sechsmaligen Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland sowie den Russen Alexander Tretjakow auf die Plätze.

Beide Läufe gut getroffen

Für den aus Zschopau stammenden Jungk war es erst der zweite Weltcup-Erfolg seiner Karriere. Den ersten Sieg hatte der Olympia-Siebente im Januar 2018 am Königssee gefeiert. „Lake Placid ist eine schwere Bahn. Ich habe beide Läufe gut getroffen und bin sehr glücklich über den Sieg“, sagte Jungk, der sich noch in der Saison-Vorbereitung mit Rücken- und Achillessehnenproblemen herumschlug, inzwischen aber schmerzfrei ist. Junioren-Weltmeister Felix Keisinger (Königssee), der nach dem ersten von zwei Läufen mit Bahnrekord von 53,06 Sekunden in Führung lag, fiel noch auf Rang fünf zurück. Alexander Gassner (Winterberg) verbesserte sich dagegen im zweiten Lauf von Rang elf noch auf Platz vier. ah