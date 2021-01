Skeletonpilot Axel Jungk über sein WM-Aus: „Vertrauensbruch“

Dresden. Nach dem WM-Aus für Skeletonpilot Axel Jungk hagelt es Vorwürfe. „Es wurde mir den gesamten Winter über vom Bundestrainer gesagt, dass es in dem Fall, dass Felix Keisinger nicht Gold holt, noch einmal ein Stechen geben wird. Jetzt aber wurde das Stechen abgesagt mit der Begründung, ich soll mich auf die Reha und den Neuaufbau konzentrieren“, sagte der 29-jährige Jungk und sieht das Tischtuch zerschnitten. Anzeige

Konkurrenz liefert

Bundestrainer Christian Baude, der selbst 2010/2011 im Europacup noch mit Jungk zusammen gefahren ist, begründete die Nichtnominierung mit den athletischen Nachteilen. „Die Startleistungen von Axel waren erschreckend schwach, und das auf dem Start am Königssee, der sehr kurz ist. Das würde in Altenberg nicht besser werden“, meinte Baude und fügte an: „Da er nicht fit ist, sind wir im Trainerteam der Meinung, dass er auch die Belastung mit den Trainings- und dann vier WM-Läufen nicht standhält.“

Schaut man sich die Gesundheitsakte von Jungk in den letzten Jahren an, ist die Entscheidung durchaus nachvollziehbar. In diesem Winter hatte er die Weltcup-Qualifikation nach Pfeifferschem Drüsenfieber und Achillessehnenproblemen verpasst. Zudem zeigten die Teamkollegen um Weltmeister Christopher Grotheer (BRC Thüringen) konstante Leistungen. Der Winterberger Alexander Gassner fuhr zuletzt zwei Weltcupsiege ein. Und der zweimalige Junioren-Weltmeister Felix Keisinger vom WSV Königssee gilt mit Blick auf Olympia in Peking als Mann der Zukunft. Der 23-Jährige verbuchte mit Rang zwei in Sigulda bereits ein Weltcup-Podiumsplatz und zeigte mit Platz zwei bei der Junioren-WM hinter dem starken Russen Ewgeni Rukosuew eine ansprechende Leistung.

Fahrerisch topfit

Wäre der sprintstarke Keisinger der Titel-Hattrick im Schweizer Engadin gelungen, wäre der Weg für Jungk zur Heim-WM mit einem zusätzlichen Ticket frei gewesen. „Wenn Felix Junioren-Weltmeister geworden wäre, hätte das Thema Gesundheit nicht zur Debatte gestanden, zumal ich trotz sicher für mich schlechter Startzeiten mit der Weltspitze mithalten kann“, sagte Jungk den „Dresdner Neuesten Nachrichten“. Daher kann er die Gründe für die Nichtberücksichtigung nicht akzeptieren: „Den Gedanken, dass ich mich auskurieren soll, kann ich nachvollziehen. Ich sehe es trotzdem als einen ziemlichen Vertrauensbruch an.“

Fahrerisch sei er so gut drauf wie noch nie in seiner Laufbahn. Das bescheinigte ihm auch Baude auch in der ARD: „Er war vier, fünf Wochen daheim, acht Fahrten am Tag, das hat er genutzt.“ Der noch junge Bundestrainer hatte seinem Athleten wohl zu viel Hoffnung gemacht. Nach dem vierten Platz von Jungk beim Weltcup am Königssee folgte dann die Absage. Sicher auch, weil allen Beteiligten wohl klar war, dass Keisinger bei einer internen Ausscheidung in Altenberg wohl das Nachsehen gehabt hätte. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) will sein Talent jedoch nicht ausbremsen.

Jungk hadert mit Entscheidung

Da half auch die Empfehlung von Heimtrainer David Friedrich vom BSC Oberbärenburg nicht mehr. „Sicher ist er am Start derzeit nicht auf seinem besten Niveau. Doch fahrerisch hat er gezeigt, dass er seine Leistung bringen kann. Ich finde es bedauerlich für ihn, dass es nicht fair bei einem Stechen entschieden wird“, sagte Friedrich, der zumindest in dieser Woche mit Susanne Kreher noch eine WM-Hoffnung im Rennen hat. Die Oberbärenburgerin muss in einem Stechen gegen Sophia Griebel aus Thüringen antreten.