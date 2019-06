Skepsis oder Zuversicht? Die Netzreaktionen zur 96-Rückkehr von Ron-Robert Zieler

Er ist der erste Neue von Hannover 96 für die kommende Saison: Ron-Robert Zieler kommt von Mit-Absteiger VfB Stuttgart, nur die Vertragsunterschrift fehlt noch. So richtig neu ist er aber auch nicht, von 2010 bis 2016 war der Schlussmann schon für die Roten aktiv und wurde in dieser Zeit zum Nationalspieler und Weltmeister.

Eigentlich also ein großer Name also für den darbenden Zweitligisten 96. Doch mit offenen Armen wird Zieler in der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht begrüßt - zumindest wenn man den Reaktionen in den sozialen Medien Glauben schenkt.