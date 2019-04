Skerdi Bejzade übernimmt bei Arminia Hannover: "Verein ist für mich eine Herzensangelegenheit"

Arminia Hannover hat zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Der Traditionsklub aus der Fußball-Oberliga, der mit großer Wahrscheinlichkeit auch ab August in dieser Klasse spielt, wird dann von Skerdi Bejzade gecoacht. Der Kontrakt mit dem bisherigen Trainer Murat Salar und seinen Assistenten Adem Cabuk und Emrah Cengiz läuft aus. Die Verträge wurden nicht verlängert.

Bejzade ist am Bischofsholer Damm kein Unbekannter, sein Name hat hier immer noch einen guten Klang. 1994 kam er von Dinamo Tirana nach Hannover. Bis ins neue Jahrtausend hinein kickte er, mit Unterbrechungen, insgesamt sieben Spielzeiten für die „Blauen“. „Ich bin ein alter Armine. Der Verein ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt der frühere Stürmer. Nach seinem Wechsel 2002 zurück in die Heimat feierte der Albaner 2006 mit KF Elbasani die nationale Meisterschaft. Später folgten Trainertätigkeiten in Albanien.