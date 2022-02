Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch über deutsche Chancen im Ski Alpin und ihre persönlichen Gold-Momente

Drei Mal jubelte Maria Höfl-Riesch selbst über eine Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen. In der Super-Kombination stand die 37-Jährige sowohl 2010 in Vancouver als auch 2014 in Sotschi ganz oben auf dem Treppchen, in Vancouver wurde sie nach dem Sieg im Slalom sogar Doppel-Olympiasiegerin. Wenn es am Freitag in Peking los geht, drückt Höfl-Riesch den deutschen Athletinnen und Athleten als Zuschauerin die Daumen und hofft, dass nach den medaillenlosen Spielen 2018 in Pyeongchang wieder Zählbares herausspringt.

Anzeige