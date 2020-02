Sorgen im Ski alpin: Schwere Knieverletzung nehmen zu - "Jetzt gehen die Bänder flöten"

Die Liste ist ebenso lang wie prominent. Die Italiener Dominik Paris, Manfred Mölgg und Sofia Goggia, die Deutsche Viktoria Rebensburg, die Österreicher Hannes Reichelt und Bernadette Schild stehen darauf, genau wie der Franzose Adrien Theaux und die Schweizerin Aline Danioth. Sie alle gehören zu den bekanntesten Namen im alpinen Skisport – und sie alle fehlen an diesem Wochenende bei den Weltcups in La Thuile (Frauen) und Hinterstoder (Männer), wo die Kombination wegen eines Orkans auf Sonntag verschoben wurde, aufgrund von schweren Verletzungen.

Doch was sind die Gründe dafür? "Das ist leider Gottes die Kombination aus dem Kunstschnee, den ex­trem taillierten Ski und den ganz extrem steifen Skischuhen", sagte die österreichische Skilegende Franz Klammer dem SPORTBUZZER. "Da gibt nichts nach – und da sind die schwächsten Glieder das Knie oder die Bänder im Knie."

Kettenreaktion Schuld an vielen Verletzungen

Geschuldet ist das einer Kettenreaktion im alpinen Skisport. Damit möglichst viele Läufer bei einem Rennen gleiche Bedingungen haben, werden die Pisten möglichst hart präpariert. Oft werden die Strecken zu richtigen Eispisten gearbeitet. Sie sind dann so hart, dass sich der Norweger Kjetil Jansrud vergangenes Jahr sogar die Hand brach, als er auf der Piste aufschlug. Um besseren Halt zu finden, stimmen die Athleten ihre Ski und Schuhe extrem aggressiv ab, die Kanten werden scharf gemacht wie Rasierklingen. Der Ski fräst sich in die Piste, der Fahrer kommt sich vor wie auf Schienen.

Doch auch die Fliehkräfte in den Kurven erhöhen sich enorm, der Ski gibt nicht mehr nach, es wird mehr Kraft benötigt. Die Folge: Die Sportler sind schneller müde, und bei Fahrfehlern oder Unebenheiten in der Piste fährt der Ski in die eine Richtung, der Körper lehnt sich in die andere – und die Bänder geben nach.

Rennkalender überfordert Ski-Profis

Seit 2006 hat der Skiweltverband FIS über 420 Knieverletzungen registriert, immer wieder wird über das Material gesprochen. In den vergangenen Jahren hat der Weltverband die Radien der Ski verändert. Es sollte schwerer sein, die Ski um die Kurven zu reißen. Dadurch erhofften sich die Verantwortlichen, dass Kurse leichter gesetzt werden – das Gegenteil war der Fall. "Die Kurse werden drehender gesetzt. Das heißt für die Athleten im Umkehrschluss, dass sie mehr Kraft aufwenden müssen für einen Ski, der schwieriger um die Kurve geht", erklärte Maria Höfl-Riesch, die in ihrer erfolgreichen Karriere selbst zwei Kreuzbandrisse erlitt.

Dazu ist der Rennkalender vor allem im Januar und Februar extrem eng getaktet. Markus Waldner, FIS-Renndirektor bei den Männern, sagte vor wenigen Wochen in Kitzbühel: "Das Radl haben wir jetzt weit gedreht. Und das zurückzudrehen wird ein sehr schwieriges Unterfangen."

Ein aktueller Ansatz, der vor allem vom Österreichischen Skiverband vorangetrieben wird, bezieht sich auf weniger aggressives Material. Kurse sollen dann so gesteckt werden, dass Athleten zum Beispiel mit weniger scharfen Kanten schneller sind. Bedeutet: Je weniger Kurven in einem Flachstück gesteckt werden, desto weniger kommt es auf gute Kanten an. Je mehr Kurven in einem Steilstück gesteckt werden, desto geringer ist die Geschwindigkeit. Auch könnten Pisten wieder ruppiger präpariert werden – und nicht zu Autobahnen.