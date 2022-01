Olympia kann kommen: Ski-Star Linus Straßer gewinnt Nacht-Slalom in Schladming

Skirennfahrer Linus Straßer hat dank eines famosen zweiten Durchgangs den Nachtslalom im österreichischen Schladming gewonnen. Der 29-Jährige vom TSV 1860 München siegte am Dienstag vor dem Norweger Atle Lie McGrath und feierte den dritten Weltcup-Erfolg in seiner Karriere. "Es ist einfach geil. Es war so cool", beschrieb Straßer im BR das Gefühl nach seinem Sieg.

