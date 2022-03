Aus Solidarität mit der Ukraine: Ski-Weltverband FIS schließt Athleten aus Russland und Belarus aus

Aus Solidarität mit der Ukraine hat der Ski-Weltverband FIS russische und belarussische Athleten von der restlichen Weltcupsaison ausgeschlossen. "Um die Sicherheit aller Athleten bei FIS-Wettkämpfen zu gewährleisten, beschloss der FIS-Rat einstimmig, dass ab sofort kein russischer oder belarussischer Athlet bis zum Ende der Saison an FIS-Wettkämpfen auf allen Ebenen teilnehmen darf", teilte der Verband am Dienstag mit. Damit folgt die FIS einer entsprechenden Empfehlung des IOC vom Montag.

Zuvor hatte bereits der norwegische Skiverband mitgeteilt, Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Weltcup-Wettkämpfen in Norwegen in dieser Woche verweigern zu wollen. Die Norweger hätten nicht darauf warten können, dass sich die FIS entscheide, erklärte Verbandspräsident Erik Røste am Dienstag. Die inzwischen gefallene Entscheidung des Weltverbands entspricht demnach den Interessen der Norweger.