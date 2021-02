"In einer Sackgasse": Wie der Skiverband auf Verletzungen reagieren will - Viele Ausfälle bei WM

Wenn an diesem Wochenende die Abfahrten bei der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo über die Bühne gehen, fehlen zwei der Topstars: Bei den Frauen muss Sofia Goggia, die vier von fünf Abfahrten in dieser Saison gewann, verletzt zuschauen. Bei den Männern bleibt Gesamtweltcup-Sieger Alexander Aamot Kilde nur der Platz vor dem Fernseher.

Es sind die bitteren Pillen, die viele professionelle Skifahrer in ihren Karrieren mal schlucken müssen. 80 Prozent haben in ihrer Laufbahn mindestens eine schwere Verletzung, 40 Prozent davon betreffen das Knie, meistens die Bänder. Das hatte der internationale Skiverband FIS in einer Studie mit dem Oslo Sports Trauma Research Center herausgefunden. "Wir können diese Verletzungen nicht verhindern", sagt Manuel Köhne, Mannschaftsarzt des Deutschen Skiverbands, dem SPORT BUZZER. Immerhin: "Die Wiederverletzungsrate ist geringer als früher", sagt er. Die OP-Technik der Kreuzbandversorgung wurde verbessert und die Sportler und Sportlerinnen pausieren länger. So auch Thomas Dreßen, der bei der WM sein Comeback geben wird.

Dennoch: Das Thema Verletzungen bleibt präsent, vor allem mit Blick auf die WM-Abfahrtsläufe (Frauen: Samstag, Männer: Sonntag/jeweils 11 Uhr, ARD und Eurosport). Das Material – also die Ski, die Schuhe, der Anzug – wird oft als Ursache genannt. Andererseits werden die schwierigen Pisten für Stürze verantwortlich gemacht. Während früher noch auf reinen Naturschneepisten gefahren wurde, ist dies längst anders. Mit Kunstschnee und Wasser schaffen die Veranstalter oft wahre Eispisten. Zwar sind dadurch die Bedingungen für alle nahezu gleich, doch müssen etwa die Skikanten scharf wie Messer präpariert werden, um überhaupt Grip zu bekommen. Die Fahrer bewegen sich dadurch wie auf Schienen und nehmen in Kurven hohe Geschwindigkeiten auf. "Wenn man aber dann einen Fehler macht, wird man Passagier seines eigenen Materials", sagt Markus Waldner, FIS-Renndirektor bei den Männern, dem SPORT BUZZER.

Bei aller Entwicklung, die Schwachstellen des Körpers bleiben: die Bänder. Das Kreuzband etwa reißt, wenn der Unterschenkel unbeabsichtigt in die Rotation gerät. Das weiß auch FIS-Renndirektor Waldner: "Wir sind in einer Sackgasse."

Was also tun? "Es gibt Ansätze, wir als FIS wollen das Risiko reduzieren – aber es müssen alle Beteiligten wollen", sagt Waldner. Hier scheitert es oft, weil viel Geld der Verbände in die Materialentwicklung fließt. Ein Ansatz ist die Bindung der Ski. Die Alpinstars stehen "da drin wie in einem Schraubstock", so Waldner. Heißt: Die Bindung löst nicht aus, wenn es nötig wäre. Dies führt zu Bänderverletzungen. Ein neues Modell soll dank eines Chips den Ski vom Schuh lösen, wenn bestimmte Kräfte wirken. Noch ist das eine Zukunftsvision.

So lange bleibt den Athleten nur die Arbeit an der Verletzungsprävention. "Regeneration ist ein wichtiges Thema: Je frischer ich am Start stehe, desto besser kann ich Fahrfehler vermeiden. Wir Athleten können extrem viel vorbeugend machen", sagt Sander. Schlussendlich weiß er aber: "Verletzungen gehören leider zu unserem Sport dazu."