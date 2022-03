Zwischen Weltrekord und Lebensgefahr: Springer gehen bei Skiflug-WM in den Grenzbereich

Wissenschaftler des Instituts für angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig haben einmal einen Skiflug auf 500 Meter simuliert. Überraschenderweise scheint ein solcher Megasprung theoretisch durchaus möglich. Schwerkraft und Luftkräfte halten sich in etwa im Gleichgewicht, der Springer wird nur unwesentlich schneller in der Luft, die Kräfte könnten beherrschbar bleiben. Der österreichische Universitätsprofessor Wolfram Müller war in seiner wissenschaftlichen Abhandlung "Skisprung-Utopie" zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen: "Beim Skifliegen nimmt der Skispringer ab ungefähr 200 Metern einen fast konstanten Gleitwinkel ein. Vom Standpunkt der Physik und der Aerodynamik ist ein 400-Meter-Sprung nicht auszuschließen." Anzeige

Das Gedankenspiel vor der am Donnerstag begonnenen Skiflug-WM auf der größten Schanze der Welt im norwegischen Vikersund bleibt aber nur Theorie. Ein Bakken für solch gigantische Flüge gibt es nicht, und ein Neubau würde Abermillionen verschlingen. Zudem bleibt die mit jedem Meter in der Luft wachsende Gefahr, dass es zu einem fatalen Absturz kommen könnte. So wie beim viermaligen Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande, der nach seinem Horrorsturz am 25. März 2021 beim bis dato letzten Skifliegen in Planica an der Schwelle zum Tod stand.

Der Norweger ist bei der Skiflug-WM auf dem Monsterbakken von Vikersund dennoch wieder dabei. Und stellt sich der Grenzerfahrung zwischen Lebensgefahr und Weltrekord. Die Flieger beschreiben es wie eine Adrenalinsucht, von der man einfach nicht loskommt. Mit etwa 100 Stundenkilometern heben sie vom Schanzentisch ab und landen nach bis zu acht Sekunden Flug mit 130 Sachen. Die Belastung bei der Landung beträgt bis zu 5 G – das entspricht einem freien Fall aus 2,5 Metern Höhe.

Mit den mentalen Anforderungen bewegt man sich beim Skifliegen im Grenzbereich. Beim Flug durch die Lüfte auf zwei nur 11,5 Zentimeter breiten Flughilfen geht der Puls hoch bis 180, der Adrenalinausstoß erreicht wie bei Menschen in Todesangst oder Jetpiloten vor der Landung das Vierfache des normalen Wertes. Dafür gibt es dann nach einer erfolgreichen Landung einen wahrhaft explodierenden Ausstoß von Glückshormonen.

Eisenbichler erlebt "wahnsinniges Kribbeln"

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler beschreibt es als "wahnsinniges Kribbeln" schon in der Luft, der ehemalige Flieger Christof Duffner fand es "mindestens so gut wie ein Orgasmus". Der zweimalige Skiflug-Weltmeister Sven Hannawald hat einen weiten Flug mal mit "einer Landung auf dem Mars" verglichen. Laut Ex-Skiflug-Champion Severin Freund gibt es auf dieser Welt nichts, was dem großen menschlichen Traum vom Fliegen näherkommt: "Dieses traumhafte Fluggefühl zwischen Höhe, Geschwindigkeit gibt es außerhalb des Skifliegens einfach nicht. Höchstens Basejumpen oder Wingsuit-Fliegen kommen vielleicht in die Nähe."

