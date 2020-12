Skilangläuferin Rydzek überzeugt in Dresden - Herren enttäuschen

Dresden. Langläuferin Coletta Rydzek hat mit ihrem bislang besten Weltcup-Resultat einen großen Schritt in Richtung Heim-Weltmeisterschaft gemacht. Die Oberstdorferin kam am Samstag beim Sprint-Weltcup in Dresden auf Rang zehn und hat nun die halbe WM-Norm geschafft. Die 23-Jährige war damit beste Deutsche.

